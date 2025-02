Cultweb.it - Asteroide colpisce la Luna miliardi di anni fa e forma due Grand Canyon: ora capiremo la storia del Sistema Solare?

Leggi su Cultweb.it

Circa 3,8difa, unha colpito laa una velocità superiore ai 55.000 km/h, scavando il bacino d’impatto Schrödinger e generando due enormi valli. Questezioni geologiche, Vallis Schrödinger e Vallis Planck, si estendono per circa 270-280 km di lunghezza e raggiungono profondità superiori ai 3,5 km. La loro esistenza è stata confermata grazie alle immagini e ai dati altimetrici raccolti dalr Reconnaissance Orbiter della NASA, che ha permesso di ricostruire la dinamica dell’evento catastrofico.Gli scienziati di un team britco e americano hanno annunciato la scoperta poche ore fa in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. Secondo i loro calcoli, il materiale espulso dall’impatto si è propagato con velocità di circa 3.600 km/h, scavando rapidamente le valli, paragonabili per dimensioni alin Arizona, in meno di 10 minuti.