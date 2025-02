Serieanews.com - Asta di riparazione, chi prendere e chi lasciare secondo la squadra di FantaTvPlay

Leggi su Serieanews.com

L’diti fa ammattire? Tranquillo, con i consigli dei ragazzi diavrai alcuni nomi forti a cui affidarti!di, chie chiladi– serieanews.comHai floppato clamorosamente all’estiva e ora sei alla disperata ricerca di un colpo che ti salvi la stagione? Tranquillo, non sei solo. L’diè l’ultima chiamata per rimediare agli errori (o alle sfortune) dei mesi passati e rilanciare la tuaverso la gloria.Ma attenzione: i crediti sono pochi, le scelte vanno fatte con criterio e gli avvoltoi della tua lega sono già pronti a soffiare i migliori colpi sotto il tuo naso. C’è una formuletta rivoluzionaria che vi abbiamo raccontato per affrontare l’die che potrebbe darvi i crediti giusti per affrontare l’nel modo giusto.