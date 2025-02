Assolta donna curda | non era la scafista

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.10 E' stata, "per non aver commesso il fatto", Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana di 29 anni,arrestata a dicembre 2023 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il Pm chiese 2 anni e 4 mesi di carcere e multa di 125mila euro. Sentenza emessa a Crotone, dove il 31 dicembre 2023 avvenne uno sbarco di 77 migranti:due testimoni dissero che Majidi era l'aiutante del capitano della barca,reo confesso e a processo con rito abbreviato. Majidi fece 10 mesi di carcere,poi uscì a ottobre finite le esigenze cautelari.