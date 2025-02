Lapresse.it - Assolta a Crotone l’attivista curda Maysoon Majidi

È statadal Tribunale dicurca, 29 anni, accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La sentenza è stata pronunciata al termine dell’udienza svolta oggi, dopo la requisitoria del pm che ha chiesto 2 anni e 4 mesi di reclusione e l’intervento dell’avvocato Giancarlo Liberati, difensore di. “Ci aspettavamo un verdetto di questo tipo, ma bisogna sempre aspettare che venga pronunciato”, dice a LaPresse l’avvocato Liberati., attivista, regista e attrice-iraniana, era stata arrestata in quanto ritenuta la scafista dello sbarco di 77 persone avvenuto in località Gabella il 31 dicembre 2023. Detenuta nel carcere di Castrovillari, era stata scarcerata a ottobre 2024.era presente nell’aula del Tribunale dialla lettura della sentenza di assoluzione con formula piena “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.