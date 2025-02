Ilgiorno.it - Assolombarda: qui il prezzo più caro

Nomisma Energia, società indipendente di ricerca e consulenza in campo energetico e ambientale, ipotizza a livello nazionale una spesa superiore del 10% all’anno rispetto al 2024, con un aumento di 216 euro nella bolletta. Per le imprese, invece, l’incremento sarà del 15%. "Le nostre imprese – sottolinea Alessandro Spada, presidente di, la più grande associazione territoriale del Sistema Confindustria – pagano una delle bollette più care al mondo: negli ultimi due anni, in particolare, ilmedio mensile dell’energia elettrica è stato sistematicamente più alto, anche di oltre il +50%, rispetto ai nostri partner europei. Alla luce dei dati curati dal nostro Centro Studi, è necessario invertire la rotta dell’attuale ciclo economico per incoraggiare la competitività del Paese e delle nostre imprese.