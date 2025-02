Ilgiorno.it - Associazione sindacale cerca un impiegato al Caf

con sede a MonzaCaf-patronato con i seguenti compiti: disbrigo di tutti i servizi del Caf (mod. 730 - ISEE - F24 etc.), pratiche patronato, bonus vari, archivio e pratiche varie di ufficio. Si richiede diploma di maturità, esperienza di almeno 2 anni in passate campagne fiscali con attestato di formazione; ottima conoscenza di Word, Excel, internet, posta elettronica, gestionale Team System preferibile e Portali P.A. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi part time pomeridiano di 20 ore. Inviare candidature con cv allegato a [email protected] , rif. 28JAN252. Azienda di servizi con sede a Limbiate ri1 operatore fiscale front 730. La risorsa, inserita in un gruppo operativo Caf, si occuperà di elaborare le dichiarazioni 730 direttamente con i clienti, poi successivamente dovrà fatturare il servizio 730 con apposito programma.