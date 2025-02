Assicurazioni, rischio salasso per le Pmi con le polizze obbligatorie anti calamità

Leggi su Ildenaro.it

L’introduzione dell’obbligo assicurativo per le imprese italiane, previsto dalla legge di bilancio 2024 e operativo dal 31 marzo 2025, avrà un impatto economico significativo sulle piccole e medie imprese (Pmi). I costi annuali delle, proporzionali aldella zona in cui si trovano le sedi aziendali, potranno raggiungere fino a 12.000 euro per le imprese situate in aree ad alto, come zone sismiche o soggette a frequenti alluvioni. Una Pmi con 500 metri quadrati di sede e 15 dipendenti dovrà affrontare costi variabili in base al livello di: tra 1.500 e 3.000 euro in aree a basso, da 3.000 a 6.000 euro in zone a medio, e tra 6.000 e 12.000 euro per le imprese in zone ad alto. Per le grandi imprese con più stabilimenti, la spesa annua potrebbe superare i 30.