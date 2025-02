Lanotiziagiornale.it - Assegno unico, aumentano gli importi mensili: di quanto cresce il bonus per le famiglie nel 2025

Da febbraio l’aumenta. L’importo della misura viene rivisto al rialzo per l’adeguamento al costo della vita. L’Inps ha comunicato la revisione in base all’inflazione nella circolare del 4 febbraio: la maggiorazione sarà dello 0,8%. Gli adeguamenti verranno erogati dal mese di febbraio, mentre quello di gennaio – finora non pagato – verrà corrisposto a partire da marzo.Chi usufruisce dell’La misura prevede l’unificazione di varia favore dellein una sola, ovvero appunto l’. Il sostegno viene erogato per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per ogni figlio minorenne a carico dal settimo mese di gravidanza, e per ogni figlio maggiorenne (fino a 21 anni) a carico nel caso in cui frequenti un corso di formazione scolastica, svolga un’attività lavorativa con reddito inferiore agli 8mila euro o sia disoccupato.