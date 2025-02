Leggioggi.it - Assegno unico 2025: le tabelle ufficiali Inps, con importi e maggiorazioni

Pubblicato dall’, con l’ultima circolare del 4 febbraio, glidell’aggiornati al. Confermata anche la continuità automatica delle domande già accolte e ridefinite le soglie ISEE e le, adeguate alla variazione del costo della vita.Nello specifico, ogni anno, con apposito messaggio dell’vengono comunicati glirivalutati dell’universale e le relative soglie ISEE, aggiornate sulla base dell’indice di rivalutazione comunicato dall’ISTAT, ossia l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.Nell’anno precedente l’Istituto ha reso noto che la variazione del suddetto indice dei prezzi si è attestata ad un +5,4%.Dal momento che il dato è stato pubblicato in data successiva alla liquidazione della mensilità di gennaio 2024, quest’ultima è stata calcolata in base ai valori del 2023.