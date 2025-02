Quotidiano.net - Assegno Unico 2025: Aumenti per Bambini sotto 1 Anno e Famiglie Numerose

L'importo dell'(Auu) nelcresce per iche non hancora compiuto un, per lecon tre figli e un Isee fino a 45.939,56 euro e per quelle con almeno quattro figli. Lo ricorda l'Inps con una circolare nella quale si chiariscono le regole sull'e universale per i figli a carico nel. L'Inps ricorda che chi ha già una domanda di Auu approvata non dovrà presentare una nuova richiesta, a meno che non abbia ricevuto comunicazione di decadenza, revoca o rifiuto della domanda. È fondamentale, però, segnalare eventuali variazioni come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio. L'Inps invierà apposite notifiche per gestire queste situazioni. L'Auu di febbraiosarà calcolato con i nuovi importi, mentre gli arretrati per gennaiosarerogati a partire da marzo