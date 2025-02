Lanazione.it - Assalti ai negozi, pronto un piano. Il prefetto allarga la rete sul centro

Leggi su Lanazione.it

La questione della sicurezza nelstorico sarà il primo punto all’ordine del giorno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica indetto per stamani dalClemente Di Nuzzo. E non solo, ha annunciato anche l’intenzione di organizzare, nel giro di una decina di giorni, un incontro specifico tra commercianti e forze dell’ordine. Subito in azione ildopo l’incontro chiesto da Confcommercio e avvenuto ieri pomeriggio. "Un incontro che si è rilevato molto proficuo. Ci ha dato l’opportunità di esporre le nostre preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelstorico, con particolare attenzione ai recenti fatti di cronaca e alla necessità di garantire la tranquillità di residenti e commercianti" spiega Catiuscia Fei, direttore aggiunto Confcommercio Firenze-Arezzo, l’associazione di categoria che si era mossa all’indomani del furto alla gioielleria DiDi di via Roma, alla quale poi è seguita la rapina in uno di animali nel cuore di Camucia.