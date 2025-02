Asl Roma 3, boom di accessi al Centro Odontoiatrico dell’ambulatorio Paolini

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 5 febbraio 2025- Oltre 12milanel 2024 aldella ASL3 che si trova all’interno del Poliambulatorio di Via Federico34 a Ostia. Insieme aldentistico dell’Ospedale G.B. Grassi sono 20mila le prestazioni che vengono erogate solo nel Municipio X dal pool di undici professionisti guidati dal Dott. Roberto Morello, Direttore della U.O.S.D. Patologie Otorinolaringoiatriche, del cavo orale e cervico-facciali dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia.Un numero elevato se lo si confronta con quello delle altre tre strutture a disposizioni dell’utenza: il Poliambulatorio Coni Zugna in Via Coni Zugna 173 a Fiumicino, l’Ambulatorio Corviale Via Marino Mazzacurati, 23 e il Poliambulatorio Monteverde Via Berardino Ramazzini, 31 dove l’afflusso diminuisce del 25%.