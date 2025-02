Lanazione.it - Asl, il dg Torre a Nottola: "Qui progetti innovativi e senso di appartenenza"

È iniziato dagli Ospedali riuniti della Valdichiana il viaggio attraverso la sanità senese di Marco, nuovo direttore generale della Asl Toscana Sud Est. "Ho scelto– ha detto il giovane manager, accompagnato nella sua visita dall’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini – per rispondere alla curiosità e all’esigenza di conoscere una struttura periferica, comprenderne la complessità e le caratteristiche e di conseguenza le sfide che si trova davanti". "Ho molto apprezzato la scelta di– ha commentato Bezzini – perché questo ospedale esprime buone performance, attrae utenza anche da altri territori ma soffre, per il reclutamento del personale, la distanza da Siena e da altre grandi città. La direzione dell’azienda può operare per trovare l’equilibrio tra garanzia delle prestazioni e risorse economiche e professionali: la sfida è garantire pari accesso alla sanità a ogni comunità della Toscana".