Aruba a Telefisco: "Il 2025 segna i 20 anni della Pec, un pilastro della digitalizzazione in Italia"

“Nella Pec compie 20, per cui pensiamo sia essenziale celebrare unin”. È quanto ha commentato Stefano Sordi, Direttore Generale di, azienda leader in ambito Pec con 9 milioni di caselle gestite, nel corso di. L’evento del Sole 24 Ore, che punta a chiarire le novità fiscali dell’anno, si è svolto oggi presso l’Auditoriumnella cornice del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro.È proprio nel 2005 che la Posta Elettronica Certificata prende forma, diventando ciò che è oggi. “Oltre allo strumento in sé, che consente comunicazioni certificate e assicura l’integrità del loro contenuto, – ha spiegato Sordi – la Pec rappresenta un successono in termini di tecnologia. È un sistema che è riuscito a facilitare la comunicazione tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione e continua a farlo.