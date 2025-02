Laspunta.it - Arturo Cavaliere nominato Direttore Generale della ASL RM6. Proviene dal Sant’Andrea di Roma.

Leggi su Laspunta.it

, originario di Cosenza, è statoASL RM 6. La nomina è arrivata ieri in commissione sanità alla Pisana che ha dato il via libera alla nomina, che è stata ufficializzata con la delibera a firma del Presidente Rocca, emessa ieri pomeriggio.Il nome dialla guidaASL Rm6 era già circolato nei mesi scorsi e questa ipotesi aveva suscitato anche dei mal di pancia per via di un ipotetico conflitto di interessi.è iscritto all’albo nazionale dal 2022, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità ed è attualmente il PresidenteSIFO, acronimo che sta per Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO), incarico per il quale è stato riconfermato fino al 2028.