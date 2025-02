Nerdpool.it - Arthur Weasley arriva in Sicilia: un evento magico all’Oblivion Food and Drink!

I fan di Harry Potter e gli amanti della magia hanno un appuntamento imperdibile: il 15 marzo, l’Oblivionand, il locale più incantato della, ospiterà unstraordinario con un ospite d’eccezione.Mark Williams, celebre per il ruolo di, il padre affettuoso di Ron nella saga cinematografica di Harry Potter, sarà presente per incontrare i fan, scattare foto e firmare autografi. Un’occasione unica per tutti i Potterheads di vivere da vicino la magia del Ministero della Magia!Unda non perderePer rendere questa giornata ancora più speciale, l’Oblivionandha organizzato una festa indimenticabile, con tante sorprese, decorazioni a tema e un’atmosfera magica che trasporterà tutti direttamente nel mondo dei maghi.Come partecipare?Prenota il tuo tavolo per pranzo o cena e preparati a vivere un’esperienza da vero mago!Gadget e autografi con Always WandsVuoi portare a casa un ricordo speciale? Sul sito di Always Wands puoi prenotare props e gadget ufficiali da far autografare, con tanto di certificato di autenticità.