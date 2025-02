Juventusnews24.com - Arthur Juventus, Pastorello allo scoperto: «Era fatta col Santos, trasferimento saltato per questo motivo». Poi il commento sul Girona

di RedazioneNews24, la rivelazione disul suo assistito: ecco cosa ha detto sul centrocampista ora in prestito alIntervistato da Radio Sportiva, così Federicoha parlato di, centrocampista di proprietà dellama ora in prestito al– «Un tema di natura fiscale ha impedito ilalsarebbe andato volentieri. Era stata spinta da Neymar, lo voleva al suo fianco al. Poi negli ultimi giorni si era mosso il, un club legato al gruppo City e sono contento.raggiunge un tecnico che stimo molto come Miguel Angel Sanchez Munoz, che è adeguatissimo alle sue caratteristiche».L’INTERVISTA COMPLETA DILeggi sunews24.com