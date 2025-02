.com - Arte contemporanea, creatività a tavola e marketplace per rilanciare la Sicilia Occidentale

saranno i principali argomenti che il Distretto Turisticopresenterà alla 45esima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 9 all’11 febbraio alla Fiera di Rho (padiglione 11, stand A45-A46-A53-E54).La presenza alla Bit, tra le più importanti vetrine internazionale del turismo, sarà un’occasione per raccontare il territorio in tutti i suoi aspetti, l’con il riconoscimento di Gibellina prima capitale italiana dell’, le eccellenze enogastronomiche con l’avvio del percorso di candidatura di Trapani e della sua provincia a Città creativa Unesco per la Gastronomia UNESCO e il nuovo portale di destinazione che sancirà il passaggio da DMO a DMC consentendo a turisti e visitatori di acquistare le esperienze e i servizi turistici direttamente su un sito moderno e dinamico.