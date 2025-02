Bolognatoday.it - ART CITY 2025 | Ighina e la spirale elettromagnetica

Il MUlab, laboratorio di MU Versatile Label e PADIY, spazio dedicato al DIY, alla didattica, progettazione, riparazione e modifica di hardware per le arti elettroniche e alla stampa serigrafica si trasforma per tre giorni in una galleria d’arte dedicata a Pier Luigie alla sua visione.