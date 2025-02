Cityrumors.it - Arrivano i rincari sul gas, ecco quanto si paga

Come si era preannunciato per l’inizio del nuovo anno partono gli aumenti ma non per tutti, anche se bisogna fare attenzione ai nuovi dazi cinesiL’annuncio deiper le bollette sull’energia sta avendo la sua conferma in questo inizio del nuovo anno. Il prezzo della bolletta del gas è in aumento anzi in alcuni casi è già aumentato per chi è nel Servizio di tutela della vulnerabilità. A sottolinearlo è Arera, l’autorità pubblica che si occupa specificatamente di reti ed energia.sul gas,si(Ansa Foto) Cityrumors.itRispetto alla fine dell’anno 2024, almeno per quelle che sono le comunicazioni e le nuove tariffe, anche in base all’andamento dell’energia è di circa dell’1,1%. La spiegazione di questo primo rincaro del gas è dettato dall’aumento del prezzo del gas all’ingrosso, e quindi della materia prima.