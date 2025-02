Lanazione.it - Arriva la stangata sulle mense scolastiche. Da settembre aumenterà il costo del pasto

Leggi su Lanazione.it

Vezzano, 5 febbraio 2025 – Il Comune di Vezzano “ritocca” le tariffe della refezione scolastica, che erano ferme da febbraio del 2011. Da, quindi dal nuovo anno scolastico, ci sarà un aumento delper le famiglie dei pasti delle, mediamente da 50 centesimi a un euro a seconda delle fasce reddittuali. Per il trasporto scolastico non è stato ancora deciso nulla, ma non è escluso che ci possa essere un maggioranche su questo servizio, dovuto alla necessità di appaltare a ditte esterne. Materie prime alle stelle, rincari dei costi, nessun finanziamento dal Governo, le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale vezzanese a rivedere i costi a carico delle famiglie, sempre riconfermati ogni anno da quasi 14 anni, ma adesso non era più possibile.