Ilrestodelcarlino.it - Arriva il graffio dei Pantera: la band heavy metal all’Unipol Arena

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 febbraio 2025 – Anche febbraio non risparmia i concerti. Come ogni mese ecco la puntata del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’ - da ascoltare sul sito online del Carlino e sulle principali piattaforme di riproduzione (Apple Podcast, Spotify, Google Podcast) - che vi propone una scaletta giorno per giorno dei migliori concerti e dei principali eventi sotto le Due Torri.Si parte venerdì 7 con l’esibizione di Animaux Formidables al Covo club per poi passare a un sabato che fa il pieno di serate: Kadebostany al Locomotiv; Danny Losito, Tanja Monies, Dj Mappa e Dj Rocky Pedro al Matis; Elso al Covo; Dark Ages Beriedir, Avelion e Intersidera da Alchemica. Sabato 8, ma a Casalecchio, tributo al Teatro Laura Betti con un’immersione completa nelle atmosfere, nei giochi di suoni e nei viaggi onirici dei Pink Floyd.