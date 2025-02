Puntomagazine.it - Arrestato un uomo per rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana: l’aggressione in pieno centro a Napoli

Leggi su Puntomagazine.it

59enne peraidi: l’aveva aggredito la vittima strappandole la borsa e causandole gravi ferite.Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica – “VII Sezione Sicurezza Urbana”, a carico di un 59enne dei Quartieri Spagnoli, noto alle Forze dell’Ordine.L’è gravemente indiziato del reato di, commesso lo scorso 12 gennaio aidi una 85enne.Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo di, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea – grazie all’analisi delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza ed alle testimonianze dei presenti – il 59enne, dopo aver pedinato l’anziana donna, l’ha aggredita alle spalle all’ingresso della Galleria Umberto I, a pochi metri dalla centralissima via Toledo, strappandole con violenza la borsa tenuta sulla spalla, al punto da farla cadere per terra.