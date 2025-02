Agi.it - Arrestato un coetaneo del 17enne accoltellato a Roma

Leggi su Agi.it

AGI - Unitalo-egiziano è statodalla polizia con l'accusa di aver, lo scorso 23 gennaio, lo studente,di origini filippine, aggredito e ferito al collo in piazza Testaccio, a. La vittima stava rientrando a casa, all'uscita di scuola, quando è stato raggiunto da una coltellata e trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Il presunto responsabile, undi origini italo-egiziane, a seguito di un'indagine coordinata dalla procura presso il Tribunale dei minorenni, è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile che, ieri pomeriggio, lo hanno rintracciato all'interno della sua abitazione. Il giovane - indagato per tentato omicidio aggravato e porto d'armi o oggetti atti ad offendere -, è stato collocato in comunità all'esito dell'ordinanza emessa dal gip.