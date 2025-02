Ilrestodelcarlino.it - Arrestati due giovani per spaccio all’interno di un locale notturno a Ferrara

, 5 febbraio 2025 – Pronti per spacciare, fermati in tempo dalla Polizia di Stato. Un fatto accaduto nella notte tra sabato e domenica, conclusosi con l’arresto due, trovati in possesso di diverse sostanze stupefacenti destinate alla venditadi un noto. La Squadra Mobile di, a seguito di recenti episodi che hanno visto coinvolti anchessimi assuntori nel consumo di sostanze stupefacenti, ha effettuato un servizio miratodi uncittadino. Il controllodelGli agenti hanno notato dueche si aggiravano con uno strano atteggiamento nelle sale, chiaramente non con il solo intento di passare una serata all’insegna del divertimento. I ragazzi sono stati controllati e trovati in possesso di una vasta scelta, di sostanze stupefacenti quali cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche quali mdma ed anfetamine.