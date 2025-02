Veronasera.it - Aria fredda e nuova perturbazione attese in Veneto nei prossimi giorni

Leggi su Veronasera.it

«Condizioni stabili e anticicloniche sulin questi, con qualche nebbia verso il Polesine e clima non particolarmente rigido se non nelle primissime ore del mattino». È Fabio Da Lio, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i. «Tuttavia da.