Lortica.it - Arezzo, sicurezza nel centro storico: intensificati i controlli e il dialogo con i commercianti

Leggi su Lortica.it

Si è tenuta questa mattina in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica, alla presenza degli assessori Chierici e Casi e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine.Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata allaneldi. Il Prefetto ha richiamato i punti salienti dell’incontro tenutosi il giorno precedente con i rappresentanti di Confcommercio, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel rispondere alle preoccupazioni degli esercenti, pur mantenendo un’analisi oggettiva della situazione.È stato evidenziato come nei mesi di novembre e dicembre, nonostante l’elevato afflusso di visitatori attratti dagli eventi nel, non siano stati registrati episodi di particolare criticità, grazie a un’efficace organizzazione della