Quotidiano.net - Arera semplifica l'accesso al Servizio a tutele graduali per clienti vulnerabili

ha pubblicato sul sito internet una nuova pagina perre il passaggio deial '' (Stg) per l'elettricità, con tutte le informazioni e un nuovo motore di ricerca per individuare rapidamente il fornitore di riferimento inserendo il nome del Comune relativo all'utenza. Lo rende noto l'Autorità precisando che "ielettrici- sia quelli attualmente in 'Maggior tutela' sia quelli nel mercato libero - hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere l'al". Anche i"già forniti nel Stg, che diventerannoentro il 30 giugno 2025, potranno richiedere al proprio esercente, fino a tale data, di permanere nel. Attualmente - ricorda l'- isono 11,8 milioni, di cui 8,5 milioni passati al mercato libero mentre 3,3 milioni serviti in maggior tutela".