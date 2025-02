Cityrumors.it - Arbitri, decisione drastica della federcalcio: “Stop alle offese sui social”

Per fermare una deriva che sta diventando sempre più pericolosa laha deciso di muoversi con l’obiettivo di tutelare gliLe polemiche arbitrali sono ormai una costante del calcio italiano. Ogni giornata di Serie A porta con sé episodi discussi, decisioni contestate, proteste dinatori e dirigenti. L’intervento del Var non solo non ha diminuito questa condizione di stress, ma ha addirittura amplificato polemiche e teorie del complotto.: “sui” (Ansa Foto) – Cityrumors.itSempre più spesso, il dibattito non si esaurisce nelle interviste post-partita, ma si amplifica sui, dove glidiventano bersagli di insulti e minacce.Le piattaforme digitali sono il nuovo campo di battaglia di una frustrazione crescente.