Arbitrerà Zago Ecco la prevendita

Scatta oggi alle 10 ladei biglietti per Virtus Entella-Spal, in programma domenica alle 15 allo stadio Comunale di Chiavari. I tagliandi sono acquistabili nei punti vendita Etes e online su www.etes.it. I tifosi biancazzurri potranno acquistare il biglietto nel settore ospiti denominato Gradinata Nord (capienza 1.729 posti) al prezzo di 11 euro (compresi i diritti di). La vendita si concluderà sabato alle 19 e quindi non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara. Intanto, per dirigere l’incontro di Chiavari è stato designato Francescodella sezione di Conegliano che sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Roberto Meraviglia di Pistoia e dal quarto ufficiale Mario Picardi di Viareggio. L’arbitroha un solo precedente coi biancazzurri: Spal-Rimini 3-1 la scorsa stagione al Mazza.