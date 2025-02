Juventusnews24.com - Araujo dimentica subito la Juve? «Ho sempre saputo cosa volevo. Durante le trattative ho fatto questa cosa. Sul rinnovo…»

di RedazionentusNews24la? Le dichiarazioni del difensore del Barcellona dopo il rinnovo: tutte le paroleTra i difensori che erano stati accostati al calciomercatonella sessione invernale c’è anchedel Barcellona che ha parlato così dopo il suo rinnovo con i blaugrana.PAROLE – «Hoe sono rimasto tranquillole. Sono contento di aver rinnovato. Hodimostrato quanto sia importante per me essere qui e darò la vita per questo club. Ilche il contratto sia lungo, fino al 2031, ne è la dimostrazione. Abbiamotutti un grande lavoro e ora mi sento apprezzato. Hoavuto chiaro cherestare. Sono un giocatore importante insquadra e sono felice di continuare per molti anni».