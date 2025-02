Aquile Credit le avversità dell’anno scorso per il successo di quest’anno

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 Per aprire la serata dei media del Super Bowl, il quarterback di Philadelphia Eagles Jalen Hurts ha spiegato come la perdita della squadra ai capi di Kansas City nel Super Bowl LVII "ha acceso un fuoco" in lui che da allora si è diffusa in tutto lo spogliatoio."Ho imparato così tanto", ha detto Hurts lunedì. "È lo stesso di qualsiasi altro gioco. Penso che i momenti siano i momenti. Ma alla fine, ogni gioco ha le sue lezioni: buone, cattive o indifferenti. Quindi, solo essere in grado di diventare più saggio, crescere e maturare e prendere tutte queste lezioni per la prossima stagione e i prossimi giochi . ha acceso una fiamma, ha acceso un fuoco in me e avere di nuovo questa opportunità è esattamente ciò che lavori per.