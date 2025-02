Latuafonte.com - Anuja su Netflix come finisce: spiegazione trama e finale

Leggi su Latuafonte.com

Dal 5 febbraio 2025, è disponibile su. Si tratta del cortometraggio drammatico di 22 minuti diretto da Adam J Graves. Lasegue una brillante bambina di nove anni che lavora all’interno di una fabbrica. Per lei arriva l’opportunità di andare a scuola, ma si ritrova a dover prendere una scelta difficile per il suo futuro e quello di sua sorella.: riassunto del cortometraggio suLeggi anche: Cella 211 (2025)e stagione 2Leggi anche: Babygirl:, Prime, Apple o Disney+? Dove vedere il film in streamingLadel cortometraggio suvede protagonista, interpretata da Sajda Pathan, la quale è stata una bambina che viveva sotto la cura dell’ONG. Il cortometraggio si impegna a far capiresia difficile per una persona svantaggiata rompere gli schemi e liberarsi dalla povertà, per avere ciò che davvero merita.