Quotidiano.net - Antonio Tajani in Israele: sostegno all'Autorità palestinese e aiuti umanitari a Gaza

"Nel corso della visita" di domani in"incontrerò nuovamente il ministro Sa'ar per discutere del consolidamento del cessate il fuoco e del rilancio del processo politico verso la soluzione a due Stati". Lo ha detto il ministro degli Esteriin audizione alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato. "Hamas non può tornare a controllare la Striscia. La popolazione diha pagato un prezzo troppo alto per la sua follia terroristica. Per questo siamo in prima linea nelall'nel suo processo di riforme". "Domani sarò in, al porto di Ashdod, insieme al ministro Bernini e al presidente della Regione Piemonte, Cirio, per la consegna di un ulteriore carico di beni di prima necessità forniti dalla nostra Cooperazione e 15 camion donati al Programma Alimentare Mondiale per facilitare le operazioni di distribuzione deglinella Striscia.