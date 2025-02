Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 5 febbraio 2025

Leggi su Zon.it

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 5La relazione tra Cruz e Don Alonso è sempre più tesa, e entrambi trovano conforto in Maria Antonia. Catalina, dopo aver appreso del piano per farla internare, decide di non lasciare l’hangar finché non riceverà scuse formali da Cruz. Don Rómulo promette di sostenerla e chiede a Tadeo di aiutarlo a convincerla a cambiare idea.