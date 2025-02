Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 5 febbraio: il mistero sulla morte di Andrea Prospero

Leggi su Dilei.it

Questa sera, 5, torna su Rai3 Chi?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che da anni si occupa di persone scomparse e di casi di cronaca ancora avvolti nelche attendono ancora di essere risolti. Il pubblico della trasmissione è fedelissimo, tanto che la diretta non si ferma nemmeno durante la settimana di Sanremo 2025. È inoltre uno dei pochi programmi che è stato confermato nonostante i dovuti cambi di palinsesto della Rai, ma l’appuntamento con le storie oscure più importanti degli ultimi mesi non può di certo essere rimandato.Chi?, i casi del 5Apre la serata la storia di Riccardo, un uomo scomparso da tre anni e ritrovato a Parigi grazie alla perseveranza della sorella e all’intervento dell’inviato di Chi?. Dopo anni di appelli e ricerche incessanti, la trasmissione è riuscita a localizzarlo nella capitale francese, dove viveva in condizioni di difficoltà e aveva smarrito i documenti.