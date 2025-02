Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 5 febbraio 2025

Beautiful: una nuova e sorprendente puntata sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it. Beautiful: la puntata di oggi, 5 febbraio 2025. Finn, solo nella casa sulla scogliera, ripensa ai momenti più belli vissuti con Steffy. Con la scusa di restituire un giocattolo di Hayes, la va a trovare e la supplica di tornare a casa. Steffy ammette di sentire la sua mancanza e che, se non fosse per la paura di Sheila, tornerebbe subito da lui. Tuttavia, dubita che Finn sia in grado di tenere Sheila lontana dalle loro vite. Nel frattempo, alla Forrester Creations, Ridge esprime a Brooke quanto la loro riconciliazione abbia stimolato la sua creatività e le chiede di risposarlo.