Anthony Mackie svela come Brave New World getta le basi per Avengers | Doomsday

Leggi su Cinefilos.it

NewleperLa star di Captain America:Newha condiviso il modo in cui il film in uscitaleper. In un’intervista con ComicBook.com, all’attore è stato infatti chiesto del futuro di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe, dato che il personaggio è pronto a diventare uno dei leader della prossima squadra dei Vendicatori. “Quando Thaddeus Ross va da Sam, gli dice: ‘Voglio che tu riporti indietro i Vendicatori’”, ha detto. “Alla fine del film vediamo che Sam è diventato definitivamente Capitan America al 100%. Non ci sono dubbi”. “Dopo aver visto questo film, la sua abilità, la sua compassione e tutto ciò che riguarda la sua leadership. tutto in lui grida Capitan America”, ha aggiunto, spiegandol’arco narrativo di Sam inNewporti alle fasi successive del viaggio del personaggio.