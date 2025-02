Quotidiano.net - Antartide, trovato il primo fossile di uccello moderno: visse nella stessa era del Tirannosauro rex

Roma, 5 febbraio 2025 – Undel più anticoconosciuto è stato riin. L’eccezionale scoperta è stata fatta dai ricercatori della University of the Pacific e dell’Università dell’Ohio, Stati Uniti. Ilè di un antenato di anatre e oche chenell’area nello stesso periodo in cui ilrex dominò il Nord America. Secondo lo studio pubblicato oggi su Nature, sessantasei milioni di anni fa, alla fine del periodo cretaceo, si sarebbe verificato un impatto di un asteroide vicino alla penisola dello Yucatan in Messico che ha dato inizio all'estinzione di tutti i dinosauri non uccelli conosciuti, a cui sarebbero sopravvissuti solo gli antenati degli odierni uccelli acquatici. La posizione geografica dell'è particolarmente importante, rappresenta infatti un habitat protetto, distante da altri luoghi in cui stavano avvenendo eventi naturali sul pianeta, e dal clima temperato, caratterizzato da una vegetazione lussureggiante, che potrebbe aver svolto un ruolo di incubatrice per i primi membri del gruppo, comprendente anche anatre e oche.