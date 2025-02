Ilrestodelcarlino.it - Annullato divorzio per ripudio islamico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha vinto lei. Ilin Bangladesh non può valere per far tornare scapolo il marito nei registri dello stato civile del Comune di Ancona (foto) dove l’uomo aveva ottenuto la cancellazione di coniugato. La coppia pertanto, in Italia, risulta ancora sposata. La Corte di Appello di Ancona ha accolto il ricorso che una donna bengalese di 35 anni, residente in città, aveva fatto contro il riconoscimento delper. Era stato il marito, 44enne a presentarlo in Comune chiedendo di annotare sui documenti del suo stato civile la parola divorziato. Per la Corte di Appello "non è stato rispettato il principio dell’ordine pubblico processuale, non essendo stati garantiti, nell’ambito del procedimenti diper, il diritto di difesa della moglie e la garanzia dell’effettività del contraddittorio".