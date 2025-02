Quotidiano.net - Anna Wintour senza occhiali da sole da Re Carlo III

Noblesse oblige. E così accade cheabbia per un giorno, anzi per qualche ora, abbandonato i suoi proverbiali e iconicida. D’altro canto la giornalista, storica caporedattrice della rivista Vogue e bandiera dello stile e della moda, si trovava al cospetto nientemeno che di un sovrano. Anzi, del sovrano più noto e prestigioso d’Europa. Ovvero ReIII.ha infatti ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’Ordine dei Compagni d'Onore per il suo servizio reso al mondo della moda. La giornalista, la cui fama si è ulteriormente ampliata grazie al film ‘Il Diavolo veste Prada’ - la protagonista ricorda da molto vicino in alcuni aspetti la sua figura professionale -, è per moltissimi fan in tutto il mondo una vera icona di stile. Oltre ad essere una temutissima personalità per molti degli addetti ai lavori nel settore della moda.