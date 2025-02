Vanityfair.it - Angelina Jolie: «Ho avuto seri problemi di salute, sulla Terra mi considero in prestito. Quando penso alla morte mi terrorizza soprattutto l'idea di lasciare soli i miei figli»

In un'intervista l’attrice - che per paura del cancro anni fa si sottopose a una doppia mastectomia e all'asportazione delle ovaie - ha ammesso che è «sempre stata consapevole della fragilità della vita». E che dellala spavental'dii suoi sei: «Non me ne farei una ragione»