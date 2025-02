Andy Warhol Triple Elvis | prorogata fino al 4 maggio la mostra alle Gallerie d’Italia – Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Alledi Intesa Sanpaolo è stataal 042025 la mostraa cura di Luca Massimo Barbero.La mostra, che ha riscosso grande successo di pubblico e di critica, presenta un significativo focus espositivo di opere di, tra cui tre fondamentali cicli grafici riuniti per la prima volta e provenienti dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, importante raccolta d’arte contemporanea formata tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento e confluita, grazie al lascito del Cavalier Luigi Agrati, nel patrimonio storico-artistico tutelato e valorizzato da Intesa Sanpaolo.L’esposizione, che si presenta come una mostra dossier, intende raccontare l’originale e straordinaria ricerca artistica dia partire dall’operadel 1963, anno in cui l’artista per la prima volta lavora sulla ripetizione dell’immagine in occasione della mostra dedicata agli «Paintings» alla Ferus Gallery di Los Angeles.