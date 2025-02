News.robadadonne.it - Andrea Delogu sulla depressione che “succede, e non è colpa di nessuno”

Leggi su News.robadadonne.it

è sempre stata molto trasparente e sincerasua vita, tanto da affrontare senza problemi le critiche per la differenza d’età con il compagno, il modello Luigi Bruno, e da raccontare in un libro – La collina – e in una serie Netflix la sua infanzia a San Patrignano.Così la conduttrice ha recentemente pubblicato un post su Facebook per parlare di un altro capitolo importante della sua vita, quello delladi cui ha sofferto per tre anni.“Non c’è niente di disdicevole a raccontare che per 3 anni della mia vita ho combattuto strenuamente – scrive– perché è stata una fatica devastante, contro la. E la cosa più assurda è che erano 3 anni dove non avrei dovuto aver alcun motivo per sentirmi persa, buia, vuota, spenta, triste anche se triste è un eufemismo, sacrificabile a me stessa”.