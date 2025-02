Ilfattoquotidiano.it - Anche la Ue contro l’e commerce cinese: “Troppi prodotti nocivi entrano nell’Unione. Imponiamo commissioni”. E indaga su Shein

la Ue vuole frenare l’afflusso di pacchi inviati dalle piattaforme di e-cinesi come Temu o. Con questo obiettivo la Commissione ha presentato – confermando le anticipazioni uscite a dicembre sul Financial Times – una “cassetta degli attrezzi” per contrastare il commercio online didannosi da paesi extra-Ue. E Michael McGrath, commissario per la Democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la tutela dei consumatori, ha annunciato “il lancio di un’azione coordinata” della ‘rete di cooperazione per la tutela dei consumatori’ “”, la piattaforma dedicata al fast fashion.L’obiettivo è “re sulla conformità della piattaforma online” a regole che “proibiscono pratiche sleali e fuorvianti ai sensi della legge sui consumatori”, dopo che “a novembre abbiamo avviato un’azione esecutivaTemu in merito a una serie di pratiche che violano la legge sui consumatori”.