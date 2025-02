Biccy.it - Amico e parente di Lorenzo Spolverato: “Mente sul suo passato”

Leggi su Biccy.it

Dopo il guru della moda, il giornalista ed esperto di gossip Biagio D’Anelli è stato contattato anche da un sedicentee un presuntodi. Entrambi hanno raccontato a Biagio che il gieffino non avrebbe detto proprio la verità sul suonella casa del Grande Fratello ha parlato di anni molto difficili, di una situazione economica problematica e di atti di violenza: “Sono entrato a far parte di certe bande, venivo obbligato a fare delle cose. Mi venivano a prendere a scuola e non potevo andare da nessuna parte, andavo in dei capannoni in mezzo ai campi in cui c’era il raduno di questa banda. Spesso tutti erano più grandi e mi obbligavano a fare cose lì, tipo missioni da portare a termine, a rubare, a commettere e ricevere violenza“.Une undiparlano a D’Anelli.