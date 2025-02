Davidemaggio.it - Amici: Nicolò rinuncia alla maglia del Serale

Scelta clamorosa ad24:decide di riconsegnare ladel. Il cantante, che l’insegnate Anna Pettinelli aveva deciso di ammettere direttamente all’ultima fase del talent di Canale 5, fa un passo indietro. Il motivo? Una questione di giustizia.Nelle scorse ore, infatti, Alessandra Celentano ha proposto che l’ammissione aldi un allievo debba avvenire con il sì di tutti i professori della sua disciplina e non soltanto per la volontà di un singolo insegnate. Proposta che la produzione ha accolto, estendendola anche al canto. Per andare al, dunque, servono tre sì.Per questa ragione,decide di rimettersi in corsa al pari degli altri, auspicando a questo punto che il pass gli arrivi non soltanto dsua insegnante ma anche da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.