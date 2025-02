Isaechia.it - Amici 24, Nicolò rinuncia alla maglia del serale: ecco perché

Leggi su Isaechia.it

Come mostrato nell’odierno daytime di24,Filippucci hatodel.L’allievo di Anna Pettinelli, che gli ha consegnato la primadorata nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano, ha comunicato di volerre all’accesso al. La sua decisione è scaturita da una proposta della maestra Alessandra Celentano che ha suggerito di consegnare lad’oro solo agli allievi che abbiano ottenuto il consenso di tutti i prof della rispettiva categoria.Ha dunque inviato il seguente messaggio agli allievi:Buongiorno ragazzi, questa è una lettera che ho scritto e che consegneròproduzione. Ma prima vi volevo informare. Ho deciso di scriverlanon voglio dimenticarmi nienteè una lettera molto importante. Allora, ildiè l’esaltazione del talento e del merito e non voglio correre il rischio di vedere sul palco delallievi che non possiedono un talento indiscusso e indiscutibile.