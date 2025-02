Ilrestodelcarlino.it - Amerigo Vespucci ad Ancona, visite gratis: come fare la prenotazione

, 5 febbraio 2025 – La navetornerà al porto di, con la possibilità die prenotazioni online. Tour Mediterraneo: tappe e prenotazioni L'imbarcazione più bella del mondo nel corso del Tour Mediterraneo si fermerà in 14 città, tra cui il capoluogo marchigiano, dal 2 al 5 aprile. E, cosìavvenuto nella fase oceanica, lea bordo della nave scuola della Marina Militare saranno completamente gratuite e le prenotazioni possibili solo attraverso le piattaforme e i canali di comunicazione ufficiali del Tour: il sito internet www.tour.it e i profili social Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube e X. I visitatori, inoltre, potranno immergersi nel racconto della storica impresa attraverso il “Villaggio IN Italia” presente in ogni porto in cui ormeggerà la nave.