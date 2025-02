Lortica.it - Ambulanza a Castiglion Fiorentino? Forse nel metaverso!

Nel meraviglioso mondo della burocrazia, dove le parole danzano leggere sopra la dura realtà, ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio di magia amministrativa. L’Asl Sud Est ci tiene a rassicurare i cittadini: “Nessuna variazione, tutto garantito!” Peccato che, come nei migliori giochi di prestigio, l’infermierizzata che doveva essere asia invece apparsa a Foiano della Chiana. Ma sono dettagli, no?L’assessore alla Sanità, Stefania Franceschini, non si lascia incantare dai giochi di parole e sottolinea, con fastidiosa precisione, che aun’infermierizzata doveva esserci. E invece, sorpresa! Non c’è. Perché? Boh,un refuso geografico, una riscrittura creativa del concetto di “dislocazione”. Magari la prossima volta l’finirà direttamente sulla Luna, per garantire equità interplanetaria.